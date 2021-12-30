Испания

Каталонцы были возмущены запросами французского форварда.

Барселона отказалась от продления контракта с нападающим Усманом Дембеле и планирует продать его в январе.

Как сообщает Sportbild, руководство каталонского клуба пришло в недоумение от требований Дембеле и решило расстаться с ним. Французский форвард хотел получать 43 миллиона евро за сезон, а также включить в соглашение бонус в 5 млн евро за победу в Лиге чемпионов и 2 млн евро – за победу в Примере.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Дембеле договорился с Ювентусом, но также ждет предложения от ПСЖ.