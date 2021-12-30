Испания

Появилась версия относительно причин срыва переговоров.

Переговоры каталонской Барселоны и представителей французского нападающего Усмана Дембеле относительно продления контракта футболиста сорвались, о чем стало известно накануне.

Испанская пресса не могла оставить в стороне подобное резонансное событие, поэтому постепенно начали появляться версии о причинах недовольства сторон.

Как сообщает журналист ресурса Sport.es Альберт Роже, представители Усмана Дембеле были серьезно раздражены тем фактом, что руководство "блаугранас" предлагало их клиенту снижение заработной платы в любом из вариантов контракта, в то время как клуб параллельно сохраняет амбиции на подписание нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда по фиксированной ставке в 75 млн евро.

Отметим, что реакция игрока и его агентов не понравилась представителям Барселоны, поэтому они в любой момент готовы переключить внимание на одного из трех других игроков атакующего плана.