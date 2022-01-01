Испания

Испанский тренер по-прежнему хочет сохранить француза.

Хави продолжает верить в то, что Барселона сможет продлить соглашение с Усманом Дембеле, несмотря на неадекватные запросы француза по зарплате.

Как сообщает издание As, главный тренер "сине-гранатовых" считает Дембеле слабохарактерным человеком. который идет на поводу у своего агента.

Тем не менее, Хави по-прежнему считает, что сможет сделать из французского вингера одного из лучших футболистов в мире.

Источник утверждает, что главный тренер — один из из немногих людей в структуре Барселоны, кто по-прежнему верит в Дембеле.

Напомним, ранее сообщалось, что французский футболиста договорился с Ювентусом, но также ждет предложения от ПСЖ.