Испанский тренер по-прежнему хочет сохранить француза.
Усман Дембеле, getty images
01 января 2022, 18:20
Хави продолжает верить в то, что Барселона сможет продлить соглашение с Усманом Дембеле, несмотря на неадекватные запросы француза по зарплате.
Как сообщает издание As, главный тренер "сине-гранатовых" считает Дембеле слабохарактерным человеком. который идет на поводу у своего агента.
Тем не менее, Хави по-прежнему считает, что сможет сделать из французского вингера одного из лучших футболистов в мире.
Источник утверждает, что главный тренер — один из из немногих людей в структуре Барселоны, кто по-прежнему верит в Дембеле.
Напомним, ранее сообщалось, что французский футболиста договорился с Ювентусом, но также ждет предложения от ПСЖ.