Испания

Форвард Барселоны прокомментировал победу его команды над Мальоркой.

В гостевом поединке 19-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона сумела обыграть Мальорку (1:0), благодаря чему сделала очередной шаг в сторону потенциальной зоны Лиги чемпионов УЕФА.

Мальорка — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "блаугранас" Люк де Йонг, на счету которого и оказался единственный гол в данном поединке, прокомментировал успешное выступление своей команды.

"Мы находимся в достаточно сложной ситуации, поэтому было важно хорошо начать год. Данная победа — большой шаг на пути к нашему восстановлению. Барселона показала, что способна страдать ради достижения необходимого результата.

Что касается моего гола, то для каждого нападающего забивать является ключевой задачей для каждого нападающего. Я работаю наилучшим образом для того, чтобы иметь возможность отличаться за Барселону. Сегодня я вдвойне счастлив, так как мой мяч помог команде победить.

Также, не могу не отметить отличный сейв тер Штегена в конце матча, который фактически спас для нас два очка.

Победа над Мальоркой была ценна еще и тем, что большая группа наших футболистов не могла принимать участие в данной игре. Однако, те, кто был доступен, сделали все необходимое для того, чтобы итоговый результат был в нашу пользу.

Я не часто играю в этом сезоне, так уж получилось, но, если Хави меня просит, то я готов забивать за Барселону и дальше", — подытожил нидерландский футболист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет в гостях у Гранады.