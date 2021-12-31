Испания

До ухода испанца "старая синьора" должна найти замену.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората в скором времени может стать игроком Барселоны. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

По информации источника, 29-летний испанец, чей контракт принадлежит мадридскому Атлетико, согласовал с "блаугранас" соглашение на 18 месяцев — до лета 2023 года.

Однако отмечается, что "старая синьора" отпустит Морату только тогда, когда найдет ему замену.

Ранее сообщалось, что Мората попросил Ювентус отпустить его зимой.

В нынешнем сезоне Мората провел 23 поединка, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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