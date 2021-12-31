До ухода испанца "старая синьора" должна найти замену.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
31 декабря 2021, 13:07
Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората в скором времени может стать игроком Барселоны. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.
По информации источника, 29-летний испанец, чей контракт принадлежит мадридскому Атлетико, согласовал с "блаугранас" соглашение на 18 месяцев — до лета 2023 года.
Однако отмечается, что "старая синьора" отпустит Морату только тогда, когда найдет ему замену.
Ранее сообщалось, что Мората попросил Ювентус отпустить его зимой.
В нынешнем сезоне Мората провел 23 поединка, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.
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