Испания

Бразилец хочет продолжить выступления на родине.

Голкипер Нето намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

Нето обратился к руководству Барселоны с просьбой отпустить его в январе. Бразилец получил предложение от Фламенго и хотел бы завершить переход в ближайшее время.

Действующий контракт вратаря с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний страж ворот провел 2 поединка в составе "сине-гранатовых", пропустив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к продлению контракта с полузащитником Серхи Роберто.