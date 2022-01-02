Испания

Наставник "блаугранас" рассказал о переходе испанского форварда.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал трансфер нападающего Феррана Торреса из Манчестер Сити.

Барселона уже официально оформила переход футболиста за 55 миллионов евро, но не может зарегистрировать его в команде для участия в матчах испанской Ла Лиги из-за финансовой ситуации в клубе.

"Ферран Торрес — впечатляющее подписание для клуба, потому что он замечателен как футболист, и как человек. Он еще восстанавливается после травмы, но я вижу его целеустремленность и он обязательно нам поможет. Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.

Сейчас нужно уладить дела с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Торреса. Надеюсь, это произойдет. Мы ведем переговоры, но с агентами Усмана все немного сложно. Я все еще верю, что он останется с нами", — приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, 21-летний испанец подписал контракт с "сине-гранатовыми" до конца сезона-2026/27.