Испания

"Сине-гранатовые" рассматривают варианты расставания с вингером.

Барселона после неудачных переговоров с Усманом Дембеле о новом контракте рассматривает варианты ухода игрока.

Как сообщает каталонское издание Ara, "сине-гранатовые" контактировали с Манчестер Юнайтед относительно возможного обмена вингера на Антони Мартиаля.

Отметим, что контракт Усмана Дембеле с Барселоной подходит к концу уже летом этого года. Мартиаль же заявил клубу, что хочет уйти.

Напомним, что ранее Усман Дембеле требовал от Барселоны 43 млн евро в год без учета бонусов — это стало камнем преткновения.