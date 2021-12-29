Шведский вингер может перебраться в стан мюнхенцев.
Деян Кулусевски, getty images
29 декабря 2021, 18:28
Бавария рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, действующий чемпион Германии хочет подписать Деяна Кулусевски.
Шведский вингер в этом сезоне провел 21 поединок, отметившись забитым голом и тремя результативными передачами.
Отметим, что туринский клуб не торопится расставаться с Деяном Кулусевски, но его устроит предложение в размере 40 миллионов евро.
Напомним, что на вингера Ювентуса претендуют два представителя чемпионата Англии — Арсенал и Тоттенхэм.