Германия

Шведский вингер может перебраться в стан мюнхенцев.

Бавария рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, действующий чемпион Германии хочет подписать Деяна Кулусевски.

Шведский вингер в этом сезоне провел 21 поединок, отметившись забитым голом и тремя результативными передачами.

Отметим, что туринский клуб не торопится расставаться с Деяном Кулусевски, но его устроит предложение в размере 40 миллионов евро.

Напомним, что на вингера Ювентуса претендуют два представителя чемпионата Англии — Арсенал и Тоттенхэм.