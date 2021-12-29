Английский клуб работает над усилением линии обороны.
Самуэль Умтити, Getty Images
29 декабря 2021, 19:58
Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Marca.
Ньюкасл намерен укрепить линию обороны в январе и рассматривает возможность подписания Умтити. "Сороки" готовы предложить около 17 миллионов фунтов за французского центрбека.
В услугах 28-летнего игрока также заинтересованы Фенербахче, Милан и Бенфика.
В текущем сезоне Умтити провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет заполучить полузащитника Шеффилд Юнайтед Сандера Берге.