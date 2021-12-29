Англия

Английский клуб работает над усилением линии обороны.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Marca.

Ньюкасл намерен укрепить линию обороны в январе и рассматривает возможность подписания Умтити. "Сороки" готовы предложить около 17 миллионов фунтов за французского центрбека.

В услугах 28-летнего игрока также заинтересованы Фенербахче, Милан и Бенфика.

В текущем сезоне Умтити провел лишь один поединок в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет заполучить полузащитника Шеффилд Юнайтед Сандера Берге.