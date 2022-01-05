Испания

Украинский голкипер наконец-то получил место в стартовом составе.

Реал в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании отправился в гости к скромному Алькояно.

Украинский голкипер Андрей Лунин наконец-то попал в основной состав мадридцев. Также с первых мнут сыграют Камавинга, Мариано и Начо.

Примечательно, что последний раз до этого Андрей Лунин играл за Реал в матче именно против Алькояно в Кубке Испании. Тогда мадридцы вылетели из турнира.

Матч Алькояно — Реал начнется в 22:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.