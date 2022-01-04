Испания

Игра Кубка Испании состоится завтра, 5 января.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти подтвердил, что украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин сыграет в завтрашнем матче 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно.

"Кубок Испании — важный турнир для нас. Наша цель — выиграть матч и двигаться к следующей игре. В этом матче нам важен не только результат, но и сама игра. Мы должны быть сосредоточены и отдать максимум сил. Это наша цель на завтрашнюю игру.

У нас есть некоторые потери, потому что есть игроки, которые после игры с Хетафе столкнулись с проблемами. Это Менди, Модрич и Бензема, которые будут отсутствовать завтра. Куртуа не будет играть, потому что я собираюсь дать игровое время Лунину.

Я не видел прошлогоднюю игру. Я знаю, что произошло, потому что игроки рассказали мне. Они лучше всех знают, что произошло тогда и что не должно произойти завтра.

Это не та игра, в которой я просто дам игровое время тем, у кого его было мало. Лунин будет играть, но остальные должны заслужить свое место на поле. Будут играть только лучшие.

Лунин очень хорошо знает, что ему нужно делать, и мне нет необходимости говорить с ним об этом. Благодаря своим качествам он может заслужить того, чтобы играть больше. Надеюсь, он проведет хорошую игру", — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч Алькояно — Реал состоится завтра, 5 января, в 22:30 по киевскому времени.