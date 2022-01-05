Испания

Любителей футбола ожидает поединок в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Мадридский Реал в поединке 1/16 финала Кубка Испании в гостях сыграет против Алькояно. Данное противостояние пройдет сегодня, 5 января, на стадионе Эль Коллао.

Отметим, что в этом матче с первых минут в составе "сливочных" сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, о чем вчера сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:30 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Алькояно — Реал на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов матча.