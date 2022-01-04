Испания

Поединок 1/16 финала Кубка Испании состоится завтра, 5 января.

Мадридский Реал в своем официальном твиттере опубликовал заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно.

Как и ранее подтвердил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти в заявке отсутствуют ряд основных игроков, в том числе Ферлан Менди, Лука Модрич, Карим Бензема, а также Гарет Бэйл.

В то же время итальянский специалист рассчитывает на украинского вратаря Андрея Лунина, который начнет завтрашнюю игру с первых минут.

Матч Алькояно — Реал Мадрид состоится завтра, 5 января, в 22:30 по киевскому времени.