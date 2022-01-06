Украинский голкипер помог мадридцам пройти в 1/8 Кубка Испании.
Андрей Лунин, getty images
06 января 2022, 00:48
Реал в рамках поединка 1/16 Кубка Испании отправился в гости к Алькояно из третьего дивизиона и добился победы со счетом 3:1.
Ворота мадридской команды в этой встрече защищал украинский голкипер Андрей Лунин.
Пресс-служба Реала не оставила без внимания дебютный матч вратаря в этом сезоне и выложила его фото с тегом и эмоджи аплодисментов.
Андрей Лунин за девяносто минут игрового времени совершил три сейва (по информации SofaScore).
Напомним, что украинский голкипер может сменить клубную прописку уже зимой — им заинтересовался Ньюкасл.