Испания

Украинский голкипер помог мадридцам пройти в 1/8 Кубка Испании.

Реал в рамках поединка 1/16 Кубка Испании отправился в гости к Алькояно из третьего дивизиона и добился победы со счетом 3:1.

Ворота мадридской команды в этой встрече защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Пресс-служба Реала не оставила без внимания дебютный матч вратаря в этом сезоне и выложила его фото с тегом и эмоджи аплодисментов.

Андрей Лунин за девяносто минут игрового времени совершил три сейва (по информации SofaScore).

Напомним, что украинский голкипер может сменить клубную прописку уже зимой — им заинтересовался Ньюкасл.