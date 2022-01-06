Испания

Статистический портал оценил игру участников встречи.

Реал в рамках поединка 1/16 Кубка Испании отправился в гости к Алькояно из третьего дивизиона и добился победы со счетом 3:1.

Статистический портал SofaScore традиционно оценил футболистов, который приняли участие в матче.

Андрей Лунин получил оценку 6,9 балла. Это выше, чем у Мариано, Начо и Алабы. Лучшим же игроком стал Милитао — у него 8 баллов.

Андрей Лунин за девяносто минут игрового времени совершил три сейва.

Напомним, что Реал похвалил Лунина в своем Twitter-аккаунте за матч против Алькояно, который стал для него дебютным в этом сезоне.