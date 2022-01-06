Испания

Серьезность повреждения смогут определить только финальные медицинские тесты.

Каталонская Барселона накануне не без проблем сумела обыграть скромный Линарес в рамках 1/16 финала Кубка Испании (2:1).

Линарес — Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Помимо с трудом добытой победы, "блаугранас" после отчетной встречи рискуют недосчитаться одного из своих ключевых исполнителей в текущем сезоне.

Центральный защитник Рональд Араухо по ходу первого тайма в одном из эпизодов получил повреждение запястья правой руки, в результате чего был заменен тренерским штабом во время перерыва.

Как стало известно испанской прессе, первичное медицинское исследование оставило неутешительные выводы относительно состояния уругвайского футболиста, так как клубные доктора выразили предположение о переломе.

Детальное обследование центральный защитник должен был пройти по прилету в Барселону, однако на данный момент прогнозы медперсонала неутешительные — игрок может пропустить несколько месяцев из-за восстановления после травмы подобного характера.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Араухо стал регулярным игроком основного состава "блаугранас", приняв участие в 21 игре, в которых забил два гола.