Форвард Атлетико вновь попал в лазарет команды.
антуан гризманн, getty images
08 января 2022, 11:12
Нападающий мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн вновь угодил в лазарет своей команды, сообщает Marca.
У футболиста диагностирован мышечный надрыв правого бедра. Таким образом, участие Гризманна в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против Атлетика находится под вопросом.
Отметим, что Гризманн совсем недавно вернулся к тренировкам с командой после коронавируса.
Полуфинальная встреча в Суперкубке Испании с Атлетиком Бильбао состоится в четверг, 13 января в 21:00 по киевскому времени.