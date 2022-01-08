Испания

Форвард Атлетико вновь попал в лазарет команды.

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн вновь угодил в лазарет своей команды, сообщает Marca.

У футболиста диагностирован мышечный надрыв правого бедра. Таким образом, участие Гризманна в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против Атлетика находится под вопросом.

Отметим, что Гризманн совсем недавно вернулся к тренировкам с командой после коронавируса.

Полуфинальная встреча в Суперкубке Испании с Атлетиком Бильбао состоится в четверг, 13 января в 21:00 по киевскому времени.