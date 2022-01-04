Испания

Француз может вернуться к тренировкам с "матрасниками".

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн смог возобновить тренировки после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".

Напомним, 30 декабря 30-летний француз сдал положительный тест на коронавирус, но не испытывал симптомов заболевания. Он изолировался, а затем сообщил, что сдал новый тест, который оказался отрицательным.

Руководство "матрасников" обратилось в Ла Лигу, которая дала разрешение футболисту на возобновление тренировок.

Ближайший поединок Атлетико проведет 6 января против Райо Махадаонды в 1/16 финала Кубка Испании.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.