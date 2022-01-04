Француз может вернуться к тренировкам с "матрасниками".
Антуан Гризманн, ФК Атлетико
04 января 2022, 10:21
Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн смог возобновить тренировки после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".
Напомним, 30 декабря 30-летний француз сдал положительный тест на коронавирус, но не испытывал симптомов заболевания. Он изолировался, а затем сообщил, что сдал новый тест, который оказался отрицательным.
Руководство "матрасников" обратилось в Ла Лигу, которая дала разрешение футболисту на возобновление тренировок.
Ближайший поединок Атлетико проведет 6 января против Райо Махадаонды в 1/16 финала Кубка Испании.
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