Молодой форвард присоединится к каталонскому клубу.
Фабио Бланко Гомес, eintracht.de
08 января 2022, 16:19
Айнтрахт сообщил о переходе нападающего Фабио Бланко Гомеса в Барселону. Испанский вингер уже отправился в расположение каталонского клуба и в ближайшее время официально оформит переход.
Гомес выступал в составе Айнтрахта с июля 2021 года, перейдя из молодежной команды Валенсии. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 8 поединков в футболке "орлов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Барселоны отправила полузащитника Филиппе Коутиньо в аренду в Астон Вилу.