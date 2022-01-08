Испания

Молодой форвард присоединится к каталонскому клубу.

Айнтрахт сообщил о переходе нападающего Фабио Бланко Гомеса в Барселону. Испанский вингер уже отправился в расположение каталонского клуба и в ближайшее время официально оформит переход.

Гомес выступал в составе Айнтрахта с июля 2021 года, перейдя из молодежной команды Валенсии. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 8 поединков в футболке "орлов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселоны отправила полузащитника Филиппе Коутиньо в аренду в Астон Вилу.