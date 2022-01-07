Испания

Клуб не оставляет попыток сохранить футболиста.

Каталонская Барселона планирует вновь начать переговоры по продлению контракта с защитником Серхи Роберто.

Известно, что руководители клуба в ближайшие несколько дней встретятся с агентом футболиста, чтобы поговорить о продлении сотрудничества.

Ему планируют предложить контракт на два года со значительным уменьшением заработной платы. Однако в соглашении будут прописаны бонусы за индивидуальные и командные успехи.

Действующий контракт 29-летнего испанца с "сине-гранатовыми" завершается 30 июня 2022 года и прежние попытки его продлить не приводили к успеху.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.