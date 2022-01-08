Испания

Француз поделился планами относительно своего будущего.

Нападающий Антуан Гризманн поделился своими мыслями о выступлении в составе Атлетико и заявил о желании остаться в мадридском клубе.

"В Атлетико мне комфортно, здесь я чувствую себя наиболее счастливым. Я не хочу снова менять клуб.

Надеюсь, что пока я буду соответствовать уровню требований, я буду нужен Атлетико, мы будем вместе писать еще одну славную историю", – рассказал Гризманн в интервью порталу Transfermarkt.

Гризманн вернулся в Атлетико минувшим летом на правах аренды из Барселоны. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Гризманн получил рецидив травмы бедра и может пропустить ближайший матч команды.