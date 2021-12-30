Испания

Ближайшая игра "матрасников" запланирована на 2 января.

Пять человек из мадридского Атлетико заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба "матрасников".

Положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер мадридцев — Диего Симеоне, а также четверо футболистов — Антуан Гризманн, Жоау Фелиш, Коке и Эктор Эррера.

У всех болезнь проходит бессимптомно и все заболевшие находятся на самоизоляции.

После 18 игр Атлетико набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Ближайший матч "матрасники" должны провести в воскресенье, 2 января, против Райо Вальекано.

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