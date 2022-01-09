Испания

Сделка в равной степени может быть выгодна Барселоне.

Каталонская Барселона продолжает решать свои задачи на трансферном рынке в рамках зимней кампании переходов, а ключевым для нее на данный момент вопрос регистрации свежеприобретенного у английского Манчестер Сити Феррана Торреса.

Для того, чтобы новоприбывший футболист получил возможность выступать за "блаугранас", клубу необходимо ликвидировать большую часть статей расхода по зарплатной ведомости, однако на данный момент даже уход в бирмингемскую Астон Виллу полузащитника Филиппе Коутиньо не позволяет высвободить необходимый финансовый ресурс.

В определенном плане оказать помощь Барселоне в этом вопросе способна мюнхенская Бавария, которая уже не первую неделю присматривается к защитнику "сине-гранатовых" Сержиньо Десту, не попадающему в поле зрения наставника Хави.

Еще прошлым летом американский футболист имел шансы оказаться в немецком коллективе, однако переговоры застопорились.

Сейчас же Бавария раздумывает над запросом Барселоны величиной в 25-30 млн евро за правого защитника, способного закрыть весь фланг, и при этом старается уменьшить сумму отступных с расчетом на заинтересованность в переходе со стороны самого каталонского клуба.

Кроме Баварии, лондонский Челси также сморит в сторону возможного усиления своей кадровой обоймы, однако Дест в этом списке является далеко не первой опцией.

В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 16 матчей (1201 минута), отдав три голевых передачи.