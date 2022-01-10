Испания

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Севильский Бетис в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги отправился в гости к Райо Вальекано в надежде набрать три очка на фоне двух поражений кряду до этого, однако в очередной раз испытал трудности с достижением результата. "Зелено-белые" забили под конец первого тайма, но уже в середине второго тайма хозяевам поля удалось провести ответный мяч, после чего они закрепили за поединком ничейный исход.

Обзор матча:

Райо Вальекано — Бетис 1:1

Голы: Балиу, 70 — Каналес, 45+2

Райо Вальекано: Зидан — Фран Гарсия, Катена, Савельич (Мартин, 83), Балиу — Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Комесанья, Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Паласон (Бебе, 67) — Фалькао.

Бетис: Руй Силва — Морено, Гонсалес, Бартра, Бельерин — Вильям Карвалью, Родригес, Каналес, Тельо (Рубиаль, 84), Фекир — Иглесиас (Гуардадо, 40).

Предупреждения: Фран Гарсия — Каналес, Гуардадо, Руй Силва.

Морено, 33.