Испания

Наставник Атлетико прокомментировал исход игры против Вильярреала.

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в гостевом поединке сумел уйти от поражения Вильярреалу, несмотря на то, что вышел вперед по счету еще в самом начале первого тайма (2:2).

Вильярреал — Атлетико 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне после финального свистка прокомментировал выступление своих подопечных в данной игре.

"Очень тяжелым получился этот поединок. Вильярреал — одна из лучших команд в нашем чемпионате на данный момент. В некоторых моментах мы заметно уступали соперникам в начале игры, однако постепенно сумели выровнять ситуацию.

Сумели забить первыми, после чего Матеус Кунья имел отличный момент, но Рулли спас ворота Вильярреала. Соперники отыгрались в начале второго тайма, и даже сумели выйти вперед по счету, но мы, в свою очередь, чуть позднее перевернули ход встречи. Были близки к победе, сыграв отличный для обеиз команд второй тайм.

Мы столкнулись с очень серьезным оппонентом, который играл в комбинационный футбол с прессингом на потере мяча. Атлетико постарался выступить с жесткой позицией, но это стоило нам немало потраченных усилий. После перерыва команда была чуть свежее, а изменения по ходу игры дали нам больше динамики.

Моя команда показала сегодня, что я не могу жестко привязываться к одной схеме. 4-4-2 было до перерыва, 5-3-2 — после. Однако, в любом случае, нашей ключевой проблемой в этом сезоне остаются пропущенные голы. Вильярреал очень сильный соперник, и воспользовался нашими ошибками с легкостью.

Что касается гола Корреа, то перед матчем мы разбирали высокую позицию Рулли при получении мяча соперником перед центральной линией, и пришли к выводу, что можно попытаться рискнуть. Как видим, получился один из наиболее красивых голов сезона", — заключил аргентинский наставник.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет домашний матч против Валенсии.