Испания

Каталонский клуб в полном составе отправился на полуфинальный поединок Суперкубка Испании.

Каталонская Барселона отправилась в Саудовскую Аравию на матч полуфинала Суперкубка Испании против мадридского Реала.

"Блаугранас" объявили заявку на матч, в которой нашлось место Ансу Фати и Френки Де Йонгу. Неизвестно, смогут ли футболисты сыграть в поединке, так как медицинский штаб не дал одобрения на их участие в матче.

Матч Барселона — Реал состоится во вторник, 12 января в 21:00 по киевскому времени.