Испания

Мадридцы определились с составом на предстоящий турнир.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти огласил заявку команды на Суперкубок Испании.

"Сливочные" отправятся в Саудовскую Аравию в полном боевом составе, включая защитника Дани Карвахаля и нападающего Луку Йовича, которые ранее испытывали проблемы со здоровьем.

В полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал встретится с Барселоной. Поединок состоится в Эр-Рияде в среду, 12 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В другом полуфинальном матче Атлетико встретится с Атлетиком 13 января.

Ранее сообщалось, что на матчах Суперкубка Испании не будет использоваться технология фиксации голов.