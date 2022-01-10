Мадридцы определились с составом на предстоящий турнир.
Игроки мадридского Реала, Getty Images
10 января 2022, 15:35
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти огласил заявку команды на Суперкубок Испании.
"Сливочные" отправятся в Саудовскую Аравию в полном боевом составе, включая защитника Дани Карвахаля и нападающего Луку Йовича, которые ранее испытывали проблемы со здоровьем.
В полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал встретится с Барселоной. Поединок состоится в Эр-Рияде в среду, 12 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
В другом полуфинальном матче Атлетико встретится с Атлетиком 13 января.
Ранее сообщалось, что на матчах Суперкубка Испании не будет использоваться технология фиксации голов.