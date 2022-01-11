Футболист продолжит выступать за "королевский клуб".
Лука Модрич, getty images
11 января 2022, 08:58
Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич продлит контракт с клубом.
В ближайшее время стороны пролонгируют действующее соглашение сроком на полтора года — до лета 2023.
Нынешний контракт 36-летнего полузащитника с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Модрича 20 матчей за Реал во всех турнирах, в которых он отдал пять голевых передач.
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