Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Эспаньол — Эльче, getty images
11 января 2022, 09:29
В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги Эльче одержал победу над Эспаньолом со счетом 2:1.
Главным героем данного противостояния стал Пере Милья, который оформил в ворота каталонцев дубль. За Эспаньол, в свою очередь, забитым мячом отметился Де Томас.
Обзор матча:
Эспаньол — Эльче 1:2
Голы: Де Томас, 45+3 — Милья, 6, 14
Эспаньол: Гарсия, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Баре, Морланес, Видаль (Хиль, 58), де Томас, Эмбарба (Димата, 67), Морон (Меламед, 58), Пуадо.
Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 77), Мохика, Маскарель, Гумбау, Моренте (Хосан, 70), Лукас Перес, Каррильо, Милья.
Предупреждения: Видаль, Педроса, Паласиос, Верду, Мохика, Гумбау.