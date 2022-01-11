Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги Эльче одержал победу над Эспаньолом со счетом 2:1.

Главным героем данного противостояния стал Пере Милья, который оформил в ворота каталонцев дубль. За Эспаньол, в свою очередь, забитым мячом отметился Де Томас.

Обзор матча:

Эспаньол — Эльче 1:2

Голы: Де Томас, 45+3 — Милья, 6, 14

Эспаньол: Гарсия, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Баре, Морланес, Видаль (Хиль, 58), де Томас, Эмбарба (Димата, 67), Морон (Меламед, 58), Пуадо.

Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Верду (Хосема, 77), Мохика, Маскарель, Гумбау, Моренте (Хосан, 70), Лукас Перес, Каррильо, Милья.

Предупреждения: Видаль, Педроса, Паласиос, Верду, Мохика, Гумбау.