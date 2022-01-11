Испания

Команды сойдутся в полуфинале турнира.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона сыграет против мадридского Реала.

В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Отметим, что букмекеры уже определились с фаворитом на победу в данном противостоянии.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени

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