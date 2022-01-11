Испания

Итальянский тренер дал комментарий перед игрой с каталонцами.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал грядущий матч против Барселоны в рамках Суперкубка Испании.

"Я не видел много игр Барселоны. У Реала было много матчей, и у меня есть другие дела, помимо футбола. Немного сложно понять, какой состав они выставят, у них много качеств, но я не могу сказать, изменилась ли команда под руководством Хави по сравнению с Барселоной Кумана.

У меня есть некоторые сомнения из-за травмированных игроков. Карвахаль — один из них. Он восстановился после травмы, и мы должны оценить его состояние.

У меня есть игроки, которые могут действовать на позиции правого вингера. Думаю, что накануне игры с Барселоной будет как всегда немного волнительно. Реалу нравится проводить такие матчи", — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.