Испания

Все трое футболистов получили разрешение от врачей на возвращение на поле.

Защитник Барселоны Рональд Араухо, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Анссумане Фати смогут помочь "блаугранас" в ближайшем матче 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского Реала. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все трое футболистов восстановились после повреждений и получили разрешение от врачей клуба на возвращение на поле.

Ранее сообщалось, что Торрес и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Матч Барселона — Реал состоится во вторник, 12 января в 21:00 по киевскому времени.

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