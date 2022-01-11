Все трое футболистов получили разрешение от врачей на возвращение на поле.
Анссумане Фати, ФК Барселона
11 января 2022, 20:17
Защитник Барселоны Рональд Араухо, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Анссумане Фати смогут помочь "блаугранас" в ближайшем матче 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского Реала. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Все трое футболистов восстановились после повреждений и получили разрешение от врачей клуба на возвращение на поле.
Ранее сообщалось, что Торрес и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Матч Барселона — Реал состоится во вторник, 12 января в 21:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.