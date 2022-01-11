Испания

Наставник "блаугранас" поделился своими ожиданиями перед игрой с мадридским Реалом.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского Реала.

"Для нас это вызов, возможность сыграть в финале за трофей. Этот матч может стать поворотным моментом. Мы постараемся проявить себя с лучшей стороны и надежно сыграть в обороне.

Реал находится в очень хорошей форме, возможно, лучший клуб в Испании в настоящее время, если смотреть на турнирную таблицу.

Класико непредсказуемо, по моему опыту, и мы должны показать свои сильные стороны и постараться добыть нужный результат. Мы знаем, что можем доставить им проблемы. Это очень важная игра.

Я не провидец, но я настроен позитивно. Я смотрю на нашу проделанную работу за два месяца, и я вижу положительные моменты. Мы значительно улучшились. Я вижу позитивные моменты, и нам нужно прогрессировать. Мы должны бороться. Мы — Барселона, и мы должны выйти в финал.

Торрес и другие восстановившиеся игроки? Для нас это отличная новость, что и Торрес, и Педри сдали отрицательные тесты и могут играть. Мы ждем регистрации Феррана, но, похоже, это будет готово в ближайшее время. Фати и Френки также с нами. Возможно, все они не смогут сыграть, но в определенное время они нам очень могут помочь", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января в 21:00 по киевскому времени.

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