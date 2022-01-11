Испания

Действующее соглашение истекает в 2023 году.

Полузащитник Тони Кроос намерен поиграть еще несколько лет и завершить игровую карьеру в Реале.

"Между мной и клубом сложились невероятные отношения, что я даже не думаю о расставании, – цитирует футболиста Marca. - Когда закончится срок моего контракта, тогда и говорим".

"Мне будет 33, думаю, тогда я еще смогу поиграть год или два, а тогда уже можно будет подумать о завершении. Конечно, я хочу, и это было бы идеально, завершить карьеру в Реале".

"Сейчас я знаю, что могу дать клубу, и клуб знает, на что он может рассчитывать. Сейчас я чувствую себя хорошо, но время идет, и это надо учитывать".

32-летний Тони Кроос сыграл 106 матчей за национальную сборную Германии и забил 17 мячей.

Он выступал за Баварию (205 матчей за первую команду во всех турнирах, 25 голов), Байер (аренда, 48, 10) и Реал (340, 25).

Его нынешний контракт с Реалом рассчитан до лета 2023 года.