Оба футболиста смогут помочь "блаугранас" в матче за Суперкубок Испании.
Ферран Торрес, Getty Images
10 января 2022, 21:52
Два нападающих Барселоны Ферран Торрес и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".
Оба футболиста могут вернуться к тренировкам и присоединиться к команде Хави, которая готовится принять участие в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против мадридского Реала в Эр-Рияде.
Напомним, игроки заразились коронавирусом 3 января, а последний и вовсе был зарегистрирован в клубе лишь сегодня после продления контракта с Самуэлем Умтити, который согласился понизить зарплату.
Матч Барселона — Реал состоится во вторник, 12 января в 21:00 по киевскому времени.
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