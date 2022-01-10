Испания

Оба футболиста смогут помочь "блаугранас" в матче за Суперкубок Испании.

Два нападающих Барселоны Ферран Торрес и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

Оба футболиста могут вернуться к тренировкам и присоединиться к команде Хави, которая готовится принять участие в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против мадридского Реала в Эр-Рияде.

Напомним, игроки заразились коронавирусом 3 января, а последний и вовсе был зарегистрирован в клубе лишь сегодня после продления контракта с Самуэлем Умтити, который согласился понизить зарплату.

Матч Барселона — Реал состоится во вторник, 12 января в 21:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.