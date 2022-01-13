Испания

Наставник каталонского клуба прокомментировал вылет из Суперкубка Испании.

В формате классического противостояния против мадридского Реала в рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона потерпела поражение в дополнительное время (2:3), хотя по ходу игры дважды отыгрывала отставание от принципиальных соперников.

Барселона — Реал 2:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "блаугранас" Хави после финального свистка оценил действия своих подопечных в отчетной дуэли.

"Мне грустно наблюдать такой результат. Стартовые 20 минут, как мне кажется, мы играли с каким-то комплексами, боязнью повторить результаты недавнего прошлого.

Однако, затем нам удалось отодвинуть этот момент на второй план, и игра пошла своим чередом.

Если вы подбрасываете монету, и она падает нужной стороной для Барсы, то никто и слова не скажет, но в этот раз выпала противоположная.

Думаю, что мы на правильном пути. Сегодня на поле вернулись важные игроки нашей команды. Да, мы вынуждены прощаться с возможностью сражаться за трофей, но нам удалось убрать от себя эти комплексы — сейчас это куда важнее", — заключил испанский специалист.

Каталонская Барселона была вынуждена завершить выступления в Суперкубке Испании, а мадридский Реал будет ожидать имя своего следующего соперника из пары Атлетико — Атлетик, которые сыграют уже 13 января, в 21:00 по киевскому времени.