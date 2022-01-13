Испания

Хави немногим подправил в целом неудачное соотношение результатов.

Выступления каталонской Барселоны в текущем сезоне вполне соответствуют ее статусу команды, находящейся в глубоком внутреннем кризисе.

Накануне "блаугранас" в дополнительное время принципиальной дуэли против мадридского Реала не сумели завоевать путевку в финал Суперкубка Испании-2022 (2:3), что стало причиной для того, чтобы в очередной раз заглянуть в статистические записи команды.

Барселона — Реал 2:3 Видео голов и обзор матча

Испанские журналисты обнаружили, что процент побед Барселоны за текущий футбольный год достигает критически низких показателей — всего 39,3% или 11 побед в 28 матчах.

В эпоху Рональда Кумана коллектив приходил к успеху в 38,4% случаев, что удалось несколько исправить за время каденции Хави (41,6%).

Как гласит история наблюдений, это — худший результат каталонского коллектива с момента 78-летней давности, сезона-1943/44, когда "сине-гранатовые" достигли аналогичного показателя за весь футбольный год.

Отметим, что за время работы Хави Барселона пришла к пяти победам, четыре раза сыграла вничью, а также три матча завершились ее поражением.