Испания

Кристиано Пиччини продолжит свою карьеру в Сербии.

Защитник Валенсии Кристиано Пиччини продолжит свою карьеру в стане сербского гранда Црвены Звезды.

По информации Marca, стороны не намерены продлевать контракт, который рассчитан до лета 2022 года и готовы прекратить сотрудничество уже сейчас.

Итальянец заинтересовал Црвену Звезду и уже отправился в Белград на медосмотр.

#Video 🎞@crispiccini viene a la Ciudad Deportiva del @valenciacf a llevarse material



✈️A punto de cerrarse su salida al Estrella Roja pic.twitter.com/99pJaLoLVw — ONDA DEPORTIVA VALENCIA (@ODValencia) January 13, 2022

В текущем сезоне в составе Валенсии защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах, сумев отличиться одним забитым мячом.

Ранее Пиччини рассказал о страшной травме, которую он получил в 2019 году в расположении сборной Италии.