Кристиано Пиччини продолжит свою карьеру в Сербии.
кристиано пиччини, getty images
13 января 2022, 13:41
Защитник Валенсии Кристиано Пиччини продолжит свою карьеру в стане сербского гранда Црвены Звезды.
По информации Marca, стороны не намерены продлевать контракт, который рассчитан до лета 2022 года и готовы прекратить сотрудничество уже сейчас.
Итальянец заинтересовал Црвену Звезду и уже отправился в Белград на медосмотр.
В текущем сезоне в составе Валенсии защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах, сумев отличиться одним забитым мячом.
Ранее Пиччини рассказал о страшной травме, которую он получил в 2019 году в расположении сборной Италии.