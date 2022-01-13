Защитник Валенсии Кристиано Пиччини продолжит свою карьеру в стане сербского гранда Црвены Звезды.

По информации Marca, стороны не намерены продлевать контракт, который рассчитан до лета 2022 года и готовы прекратить сотрудничество уже сейчас. 

Итальянец заинтересовал Црвену Звезду и уже отправился в Белград на медосмотр. 

В текущем сезоне в составе Валенсии защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах, сумев отличиться одним забитым мячом.

Ранее Пиччини рассказал о страшной травме, которую он получил в 2019 году в расположении сборной Италии.