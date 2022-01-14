Французский клуб объявил о подписании свободного агента.
Ибрагим Амаду, Getty Images
14 января 2022, 08:28
Полузащитник Севильи Ибрагим Амаду стал игроком Меца, сообщает официальный сайт французского клуба.
Французский хавбек присоединился к Мецу на правах свободного агента, подписав контракт до июня этого года.
Амаду находился в Севилье с 2018 года, перейдя из Лилля за 14 млн евро, но закрепиться в испанском клубе не сумел. В текущем сезоне 28-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "рохибланкос".
Ранее сообщалось, что Севилья продлила контракт с полузащитником Фернандо.