Испания

Французский клуб объявил о подписании свободного агента.

Полузащитник Севильи Ибрагим Амаду стал игроком Меца, сообщает официальный сайт французского клуба.

Французский хавбек присоединился к Мецу на правах свободного агента, подписав контракт до июня этого года.

Амаду находился в Севилье с 2018 года, перейдя из Лилля за 14 млн евро, но закрепиться в испанском клубе не сумел. В текущем сезоне 28-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "рохибланкос".

Ранее сообщалось, что Севилья продлила контракт с полузащитником Фернандо.