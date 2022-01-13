Хесус Корона продолжит свою карьеру в Испании.
хесус корона, getty images
13 января 2022, 09:27
Полузащитник Порту и сборной Мексики Хесус Корона близок к переходу в Севилью.
По информации Николо Скиры, стороны согласовали трансфер и в ближайшее время официально объявят о сделке. Контракт будет подписан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.
В текущем сезоне Корона сыграл 17 поединков за Порту во всех турнирах, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.
Ранее сообщалось об интересе Севильи к нападающему Болоньи Орсолини.