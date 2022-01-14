Испанский футболист получил положительный результат теста.
Дани Карвахаль, Getty Images
14 января 2022, 12:16
Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Карвахаль принял участие в полуфинальной встрече Суперкубка Испании с Барселоной, однако после матча у него обнаружили коронавирус. Теперь испанский фулбек отправится на самоизоляцию и пропустит финальный поединок с Атлетиком.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 17 матчей в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.
Матч Атлетик – Реал Мадрид в финале Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 16 января, и начнется в 20:30 по киевскому времени.