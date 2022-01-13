Испания

Наставник мадридского клуба прокомментировал выход в финал Суперкубка Испании.

Мадридский Реал в рамках принципиального поединка на полуфинальной стадии Суперкубка Испании заработал путевку в решающий матч в битве за трофей, обыграв каталонскую Барселону в дополнительное время (3:2).

Барселона — Реал 2:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "галактикос" Карло Анчелотти по завершении встречи прокомментировал успешный результат выступлений своей команды.

"Мы старались искать передачи между линиями обороны соперников, существенно снизив интенсивность впереди, ради проведения контратак, и имели больше контроля из глубины. Считаю, что в первом тайме мы точно наиграли на победу.

Однако, на поле присутствовала не только моя команда, но и соперники, поэтому единолично вести игру не удавалось. Нам удалось придумать качественный план для этой игры, но он все равно не был совершенен, а исполнение вызывало определенные вопросы.

Наша идея была проста — хорошо играем в защите и стараемся быстро и качественно атаковать. В последние минуты дополнительного времени было заметно, что мы превосходим соперников за счет контрпрессинга, но до этого нужно было лучше обороняться. Возможно, и не было бы таких проблем у своих ворот в итоге.

Это была очень хорошая игра, так как игроки в составе обеих команд собраны отличного качества", — заключил итальянский специалист.

Мадридский Реал узнает своего соперника по итогу матча Атлетико — Атлетик, которые сыграют уже 13 января, в 21:00 по киевскому времени.