Испания

Австриец не успеет восстановиться к поединку.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба не сумеет принять участия в матче с Атлетиком в финале Суперкубка Испании, сообщает издание Marca.

Алаба отправился с Реалом в Саудовскую Аравию с травмой подколенного сухожилия и пропустил полуфинальную встречу с Барселоной. Австрийский центрбек не успеет восстановиться к финальному поединку и должен вернуться на реабилитацию в Испанию.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Дани Карвахаль пропустит финал из-за коронавируса.

Матч Атлетик – Реал Мадрид в финале Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 16 января, и начнется в 20:30 по киевскому времени.