Испания

Бразильцу осталось выиграть еще один трофей до абсолютного лидерства.

За несколько минут до финального свистка в решающем поединке Суперкубка Испании-2022 между мадридским Реалом и баскским Атлетиком (2:0) было вполне очевидно, что "галактикос" заберут в свои руки очередной трофей в истории.

Реал — Атлетик 2:0 Видео голов и обзор матча

Именно поэтому замена нападающего Винисиуса Жуниора на защитника Марсело, хотя и выглядела достаточно непривычно, как для Карло Анчелотти, была достаточно объяснимой.

Дело в том, что на момент начала поединка у опытного бразильского нападающего было персональном счету 22 завоеванных трофея в составе "галактикос", а до рекордного показателя Франсиско Хенто Лопеса, более известного как Пако Хенто, оставалось завоевать всего один кубок.

Итальянский наставник сделал все от себя зависящее, чтобы историческое достижение в масштабах всего клуба таки покорилось Марсело, поэтому теперь перед 33-летним футболистом открыты сразу три пути к достижению абсолютного лидерства: Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов УЕФА.

Таким образом, Марсело оставил у себя за спиной Маноло Санчеса и Серхио Рамоса, и в очередной раз закрепил за собой статус наиболее титулованного иностранного футболиста в истории Реала.

С момента дебютного поединка против Депортиво из Ла-Коруньи 7 января 2007 года, бразилец сыграл 536 игр в составе "галактикос", забив 26 голов и отдав 70 голевых передач.

Стоит отметить, что даже в случае установления абсолютного рекорда, Марсело может перегнать Карим Бензема, на счету которого на данный момент 20 завоеванных трофеев, а полузащитник Лука Модрич имеет в своем активе на два комплекта наград меньше.

Отметим, что в текущем сезоне опытный игрок провел всего восемь матчей (278 минут), не отличившись при этом результативными действиями.