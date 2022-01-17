Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Суперкубка Испании.

В финальном матче за Суперкубок Испании мадридский Реал уверенно обыграл Атлетик (2:0) и стал победителем турнира.

Победу подопечным Карло Анчелотти принесли забитые мячи в исполнении Модрича и Бензема.

Также отметим, что за несколько минут до финального свистка "сливочные" остались в меньшинстве после удаления Милитао, а Рауль Гарсия не реализовал пенальти.

Обзор матча:

Реал — Атлетик 2:0

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен.)

На 88-й минуте Рауль Гарсия (Атлетик) не забил пенальти (вратарь).



Реал: Куртуа — Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус.



Атлетик: Симон — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) — Беренгер (Н. Вильямс, 52), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81) — Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Вильямс.



Предупреждения: Д. Гарсия, Йерай.



На 87-й минуте был удален Эдер Милитао (Реал) (грубое нарушение).