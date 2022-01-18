Испания

Специалист раскритиковал недавно прошедшую церемонию.

Агент нападающего мадридского Реала Карима Бензема, Карим Джазири, прокомментировал непопадание его клиента в символическую сборную по итогам 2021 года FIFA The Best.

"Невключение Бензема в сборную года – это неуважение к футболу. Но мы знаем, что в последнее время футбол меньше всего беспокоит чиновников из ФИФА", – написал Джазири в своем твиттере.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 27 поединков в футболке Реала, забив 24 гола и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бензема забил 300-й гол в составе Реала.