Вашему вниманию выбор украинских представителей в категории Лучший футболист по версии ФИФА.
александр петраков, фото уаф
17 января 2022, 23:03
Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.
Стал известен выбор представителей Украины на голосовании.
Выбор главного тренера сборной Украины Александра Петракова:
1. Левандовски
2. Салах
3. Бензема
Выбор капитана сборной Украины Андрея Пятова:
1. Левандовски
2. Жоржиньо
3. Де Брюйне
Выбор представителя медиа от Украины Валерия Новобранца:
1. Левандовски
2. Месси
3. Жоржиньо
Ранее стало известно, как голосовали Месси, Левандовски и Роналду в категории Лучший футболист года.