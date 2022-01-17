Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.

Стал известен выбор представителей Украины на голосовании.

Выбор главного тренера сборной Украины Александра Петракова:

1. Левандовски

2. Салах

3. Бензема

Выбор капитана сборной Украины Андрея Пятова:

1. Левандовски

2. Жоржиньо

3. Де Брюйне

Выбор представителя медиа от Украины Валерия Новобранца:

1. Левандовски

2. Месси

3. Жоржиньо

Ранее стало известно, как голосовали Месси, Левандовски и Роналду в категории Лучший футболист года.