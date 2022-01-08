Испания

Французский нападающий добрался до юбилейной отметки.

Реал в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Испании принимает на своем поле Валенсию.

В конце первой половины игры Карим Бензема отметился голом с одиннадцатиметровой отметки, который стал для него 300 в футболке "королевского клуба".

Отметим, что для достижения такого показателя французскому форварду потребовалось 584 поединка (41752 минуты).

Кроме того, на счету Карима Бензема 152 результативных передачи.

Напомним, что матч Реал — Валенсия начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.