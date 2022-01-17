Подопечные Карло Анчелотти стали победителями Суперкубка Испании.
ФК Реал Мадрид
17 января 2022, 00:19
Мадридский Реал в финале Суперкубка Испании одержал уверенную победу над Атлетиком со счетом 2:0.
Победу мадридцам обеспечили забитые мячи в исполнении Луки Модрича и Карима Бензема.
По информации Mister Chip, для "сливочных" этот трофей стал 95 в истории мадридского клуба.
Также отметим, что у принципиального соперника команды Карло Анчелотти — Барселоны — 96 трофеев.
Ранее сообщалось, что Лунин выиграл первый трофей с Реалом.